غرق شاب في بحيرة البهنسا ببني مزار شمال المنيا

لقي شخص مصرعه غرقا في بحيرة البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا، وتم انتشال الجثه، ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود اخطار بغرق شاب في العقد الثالث من عمره ببحيرة البهنسا بدائرة مركز بني مزار.

انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين غرق شاب يدعى م. ر 27 سنه ومقيم بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة تم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

