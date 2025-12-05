في ظروف غامضة.. العثور على جثة مسن بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا علي جثة هامده لشخص مسن وسط ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد باختفاء شخص يدعى "م. ح " في العقد الخامس من عمره مقيم بمدينة المنيا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث عن الشخص المفقود، وتصادف أثناء ورود البلاغ أن عثرت أجهزة الأمن علي جثه هامدة لشخص في العقد الخامس من عمره.

وعلي الفور، كثفت أجهزة الأمن جهودها وتمكنت من الوصول إلى هويته، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى م. ح في العقد الخامس من العمر صاحب محل، وأنه خرج من منزله ولم يعود منذه عده أيام مما دفع أهليته للتقدم ببلاغ عن اختفاءة ،ليتم العثور عليه جثة هامدة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة واخطرت النيابه لتولي التحقيق.

