قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تستضيف الندوة التثقيفية الحادية والتسعين لقوات الدفاع الشعبي

الندوة التثقيفية لقوات الدفاع
الندوة التثقيفية لقوات الدفاع
ايمن رياض

اِسْتَضافت جامعةُ المنيا، فعالياتِ الندوةِ التثقيفيةِ الحاديةِ والتسعين التي تنظمها قواتِ الدفاع الشعبي والعسكري للجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "بالإرادة تنكسر القيود" وذلك في إطارِ رسالتها الوطنيةِ للتوعية، وترسيخِ قيمِ الولاءِ والانتماءِ لدى الطلاب، وتعزيزِ فهمِهم لدورِ القوات المسلحة في حماية الأمن القومي.

جاءت الندوةُ بحضورِ الدكتور عصامُ الدينِ صادقٌ فَرَحات، رئيسُ جامعةِ المنيا، واللواء عصام كدواني محافظ المنيا، واللواء أركان حرب هشام حسني، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة اللوتس، ورئيس جامعة المنيا الأسبق، والدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا السابق.

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الندوات التثقيفية تمثل نافذة مهمة لبناء وعي الشباب وترسيخ هويتهم الوطنية، مشيراً إلى أن بناء الإنسان الواعي والمستنير يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن الشباب هم القوة الحقيقية القادرة على صون مقدرات الوطن، وأن الجامعات المصرية تلعب دوراً محورياً في غرس قيم الانتماء والمسؤولية وبناء الشخصية الواعية القادرة على مواجهة الشائعات وتحديات العصر.
وقال المحافظ إن ما تشهده مصر من إنجازات تنموية كبرى يستلزم وعياً يحمي هذه المكتسبات، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية سيظل الركيزة الأساسية لعبور جميع التحديات، ومعرباً عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري في نشر الفكر الصحيح وتعزيز مفهوم المواطنة داخل الجامعات.
 

وأعرب الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، في كلمته، عن سعادته واعتزاز الجامعة باستضافة هذا الحدث الوطني الكبير، مثمنًا الدورَ المهمَّ الذي تقوم به قواتُ الدفاع الشعبي والعسكري في نشر الثقافة والوعي، ومواجهة الشائعات، وتقديم نماذج مضيئة للتضحية والفداء، وكذلك دورها المحوري في رفع الوعي لدى طلاب الجامعات وإلقاء الضوء على التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا تضعُ الأنشطةَ التثقيفيةَ والوطنيةَ في صدارةِ أولوياتها؛ لما لها من دورٍ مهم في ترسيخ قيم الانتماء، وبناء المسئولية والوعي لدى الشباب، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة في نشر الوعي وتعزيز الأمن الفكري والوطني لدى أبنائها الطلاب، مشيراً إلى أن استضافة الندوات النوعية لقوات الدفاع الشعبي تُعَد فرصةً مهمة لتعميق إدراك الطلاب بقضايا وطنهم، وتعريفهم بتاريخ القوات المسلحة ودورها الوطني الراسخ.


وفي بداية كلمته، نقل اللواء أركان حرب حسام حسني، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معربًا عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة المنيا، إحدى منارات العلم والفكر في صعيد مصر، مشيداً بما قُدِّم خلال الفعاليات من فقرات فنية ومسرحية وتثقيفية تحمل روح جامعة المنيا المميزة، وتبعث رسائل مهمة للطلاب، حماة الوطن وصُنّاع مستقبله، مؤكدًا أن ما نجحت الدولة المصرية في مواجهته من تحديات يعكس حكمة القيادة السياسية ورؤيتها السديدة، وإرادة الشعب المصري العظيم، الذي ظلّ وما زال حائط الصد أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ووجّه اللواء حسام حسني التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين لولا تضحياتهم ما بقيت مصر شامخة صامدة، مشددًا على أن القوات المسلحة ستظل تبذل كل جهد في الحفاظ على هذه الأمانة، وستبقى مصنع الوطنية، والدرع الحارس لشعب مصر العظيم وأرضه المقدسة.

ودعا الطلابَ والحضور إلى التركيز على الإيجابيات والإنجازات التي تتحققت على أرض الواقع، والابتعاد عن الشائعات والأفكار المغلوطة، والعمل على نشر الوعي الوطني بين زملائهم، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت اليوم أكثر ثباتًا واستقرارًا، بفضل الجهد الكبير الذي تبذله القيادة السياسية في المشروعات التنموية التي تؤتي ثمارها يومًا بعد يوم على أرض مصر الحبيبة.

وقدّم اللواء هشام سالم، خلال الندوة، محاضرة موسّعة تناول فيها دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، مستعرضًا تحليلًا دقيقًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، ومفهوم الدولة باعتبارها كيانًا سياسيًا وقانونيًا ودوليًا، متطرقاً إلى الأهمية الجيوسياسية لموقع مصر، وتأثير العوامل الجغرافية والموارد والتضاريس والتهديدات والمخاوف الأمنية والأيديولوجية على الأمن القومي والوطني، إلى جانب توضيح مفهوم المصلحة الوطنية، ودور القوات المسلحة في أوقات السلم والحرب، وموجّهًا رسالة للشباب دعاهم فيها إلى الخروج من دائرة العزلة الافتراضية والانشغال بالمحمول، والانخراط في الواقع، مؤكداً أن الانتصارات الحقيقية والمعجزات تتحقق بتكاتف الوطن شعبًا وجيشًا، وبوعي أبنائه وقدرتهم على مواجهة التحديات.
 

المنيا محافظ المنيا رئيس جامعة الندوة التثقيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

شروط النيابة العامة للتقدم لوظيفة المعاون

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص وربع نقل بزراعي مغاغة بالمنيا

المتهم

حبس شاب يعرض نفسه لممارسة الفجور مع الرجال بالشيخ زايد

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد