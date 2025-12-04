مجهول الهوية.. العثور على جثة صغير بترعة الإبراهيمية ببني مزار بالمنيا

عثر أهالي مركز بني مزار شمال المنيا، على جثمان صغير غريق مجهول الهوية يطفو على سطح مياه ترعة الإبراهيمية، يرتدي كامل ملابسه، تم انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة لصغير يطفو فوق سطح المياه ترعة الإبراهيمية ببني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين غرق صغير مجهول الهوية، وجار نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للتعرف على هويته.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

وفي سياق متصل تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظتي أسيوط والمنيا جهودها المكثفة لكشف لغز اختفاء أسرة كاملة خرجت من مركز ديروط بمحافظة أسيوط قبل أيام، وذلك بعدما عُثر على جثمان الأب وابنته في ترعة الإبراهيمية في المنيا، بينما ما زال ثلاثة من أطفاله في عداد المفقودين حتى الآن.