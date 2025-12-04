بسبب الحضانة.. القبض على شخص تعدى على والد طليقته بالضرب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "مسن" بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من المسن المعتدى عليه بمقطع الفيديو (مصاب بجرح سطحى بالوجه- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من ( طليق نجلته) لتعديه عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بشأن حضانة أنجاله.

أمكن ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعة التعدى على النحو المشار إليه لذات الأسباب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .