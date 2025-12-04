ياسر أبو شباب تعرض لهجوم مسلح أدى إلى مقتله على الفور

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم، بمقتل ياسر أبو شباب على يد مجهولين في كمين برفح الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تفاصيل الحادث

ذكرت التقارير أن الحادث وقع في منطقة رفح الفلسطينية، حيث تعرض ياسر أبو شباب لهجوم مسلح أدى إلى مقتله على الفور. ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول الجناة أو دوافع الحادث.

وكان قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الزوايدة بقطاع غزة، إن وتيرة العمليات العسكرية ما تزال مرتفعة في مختلف مناطق القطاع، خصوصًا في المناطق الشرقية، موضحا أن حي الشجاعية شهد فجر اليوم تقدّمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية من المناطق المصنّفة "صفراء" نحو المناطق "البيضاء" المتاخمة لها، لمسافات محدودة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أيضًا أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، وجميعها تقع شرق غزة، كما سُجّلت وتيرة مماثلة من القصف في شمال القطاع، وتحديدًا في جباليا وبيت لاهيا، بفعل المدفعيات المنتشرة على امتداد الحدود الشرقية لغزة.