جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر البيئي الثاني بكلية الصيدلة حول الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية المستدامة

انطلقت فعاليات المؤتمر البيئي الثاني بكلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية المستدامة " ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة في حدث علمي يعكس رؤية الجامعة الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المنظومة الصحية وتعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط الدولة لبناء نظام صحي متطور وشامل.



وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم / الخميس / في بيان صحفي عن دعمه الكامل لمثل هذه المؤتمرات النوعية التي تعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتدعم توجهات الدولة نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تعد ركيزة مهمة في إعداد كوادر متميزة قادرة على القيادة والابتكار في هذا المجال الحيوي.



من جانبها، عبرت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة عن فخرها باستضافة هذا الحدث العلمي الذي يعزز مكانة كلية الصيدلة كبيت خبرة أكاديمي وبحثي يسهم في تطوير الممارسات الصيدلانية وتحديثها.



بدوره ، أكد الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية أن المؤتمر يأتي لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الحديثة بما يساهم في إعداد جيل من الصيادلة القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمجتمع.



وألقى الدكتور إسماعيل عوض الله وكيل الكلية كلمة استعرض فيها رؤية المؤتمر وأهدافه، ثم تحدث الدكتور تامر حسنين عن أهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في تعزيز مسار التنمية الصحية.



وشهد المؤتمر حضورًا مميزا لشخصيات رائدة في القطاع الصحي والدوائي، حيث حلّ الدكتور محمد ونس المدير الإقليمي لشركة EIPICO ضيفًا على فعاليات المؤتمر، مقدمًا محاضرته بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الصناعة الدوائية: نموذج شركة إيبيكو"، والتي استعرض خلالها تطبيقات عملية ناجحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الإنتاج الدوائي، وتعزيز مبدأ الاستدامة داخل المؤسسات الصناعية.



كما شاركت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية بمحاضرة تحت عنوان "تمكين المستقبل: دور الصيدلي في القيادة والابتكار في الرعاية الصحية" تناولت خلالها الدور الحيوي للصيدلي في المنظومة الصحية الحديثة، وأهمية القيادات الصيدلانية في تعزيز الابتكار وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة.



وفي حضور يعكس مكانة كلية الصيدلة العلمية، قدّمت الدكتورة أميرة عبد الله مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالإسماعيلية محاضرة حول "أخلاقيات الصيدلة وتأثيرها على المجتمع"، تناولت فيها المبادئ الأخلاقية المرتبطة بالممارسات الدوائية، ودورها في تعزيز الثقة المجتمعية وحماية حقوق المرضى وضمان الاستخدام الرشيد والآمن للدواء.



وفي إطار دعم الكلية لطلابها وخريجيها، شهدت فعاليات اليوم انعقاد الملتقى التوظيفي السادس بمشاركة شركة إيبيكو للصناعات الدوائية وشركة المهن الطبية، في مبادرة تهدف إلى توسيع آفاق العمل أمام الطلاب، وإتاحة فرص حقيقية للتدريب والتوظيف داخل مؤسسات دوائية رائدة. وتم خلال الملتقى توزيع شهادات إتمام التدريب على طلاب كلية الصيدلة الذين أنهوا تدريبهم داخل شركة إيبيكو، تقديرًا لجهودهم وما اكتسبوه من مهارات عملية داخل بيئة العمل المتخصصة.



وجسد الملتقى إلى جانب المؤتمر دور كلية الصيدلة في تأهيل كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، وحرصها على دمج الطلاب في التجارب المهنية المباشرة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في القطاع الصحي والدوائي بكفاءة.

