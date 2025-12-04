قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.. وإعلامي يكشف السبب
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
رياضة

ربيع ياسين : لو أنا مدرب المنتخب لاتخذت قرارا بترحيل محمد شريف

ربيع ياسين
ربيع ياسين
ياسمين تيسير


تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل منتخب مصر الثاني مع الكويت في بطولة كأس العرب

وقال ياسين في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: المنافس كان سهل ولم يكن لديهم شراسة هجومية ولكن كان هناك رعونة من لاعبي المنتخب 
واضاف: كان بالإمكان إنهاء المباراة من الشوط الاول وخسرنا نقطتين كنا أولى بيهم 
 

وتابع: لاعبي المنتخب شعروا بالضغط بسبب الجماهير  وعيب ان يخرج اللاعب عن النص ولا بد ان يترحل فورا
وواصل: لو أنا مكان كابتن حلمي طولان لاتخذت قرارا بترحيل محمد شريف  ومفيش لاعب اكبر من النظام واي لاعب يخرج عن النص يترحل فورا

واكمل: واللاعب المصري أصبحت نفسه قوية ولا بد من وجود عقوبات رادعة 


واختتم: اي مدرب في الاهلي هينجح وريبيرو لم ينجح بسبب ضعف شخصيته عكس توروب وحوزيه

