ربيع ياسين : لو أنا مدرب المنتخب لاتخذت قرارا بترحيل محمد شريف



تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل منتخب مصر الثاني مع الكويت في بطولة كأس العرب

وقال ياسين في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: المنافس كان سهل ولم يكن لديهم شراسة هجومية ولكن كان هناك رعونة من لاعبي المنتخب

واضاف: كان بالإمكان إنهاء المباراة من الشوط الاول وخسرنا نقطتين كنا أولى بيهم



وتابع: لاعبي المنتخب شعروا بالضغط بسبب الجماهير وعيب ان يخرج اللاعب عن النص ولا بد ان يترحل فورا

وواصل: لو أنا مكان كابتن حلمي طولان لاتخذت قرارا بترحيل محمد شريف ومفيش لاعب اكبر من النظام واي لاعب يخرج عن النص يترحل فورا

واكمل: واللاعب المصري أصبحت نفسه قوية ولا بد من وجود عقوبات رادعة



واختتم: اي مدرب في الاهلي هينجح وريبيرو لم ينجح بسبب ضعف شخصيته عكس توروب وحوزيه