جنات لصدى البلد: أتمنى عمل ميدلي لأغاني نجوم الزمن الجميل |فيديو

كشفت النجمة جنات، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، عن جوانب جديدة من مسيرتها الفنية، مؤكدة حبها الكبير للأغاني القديمة التي شكّلت وجدانها منذ الطفولة وأسهمت في تكوين شخصيتها الفنية.

وأوضحت جنات أنها تعشق أغاني أم كلثوم شادية معتبرة أعمالهم مدرسة أصيلة في الطرب العربي. إلا أنها شددت بشكل خاص على حبها الكبير للفنانة وردة الجزائرية، مؤكدة أنها تأثرت بها منذ صغرها، وأن صوت وردة وحضورها كانا من أهم العوامل التي جعلتها تتجه إلى عالم الغناء.

وقالت جنات خلال اللقاء إن شغفها بالأغاني الكلاسيكية هو ما دفعها لتطوير موهبتها والعمل على تقديم لون غنائي يمتزج بين الأصالة والحداثة، مؤكدة أن الحفاظ على التراث الفني واجب على كل مطرب عربي.

كشف اللقاء جانبًا إنسانيًا وفنيًا من شخصية جنات، التي بدت ممتنة للتجارب التي صنعت مسيرتها وللرموز الفنية التي كانت مصدر إلهام لها منذ البداية.



https://youtu.be/JGKF0YC_9Eg?si=IRc5FlawJUi6_SvG