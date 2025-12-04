جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله بجنوب لبنان وسنواصل إزالة أي تهديد

أكد جيش الاحتلال، أنه قام بمهاجمة مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله بجنوب لبنان وسنواصل إزالة "أي تهديد"، حسبما افادتقناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ومنذ قليل ، وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، محذّرًا من أنه سيشنّ في المدى القريب هجمات ضد ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في المنطقة.

وجاء التحذير ضمن رسالة رسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في إطار ما وصفه الجيش بـ"منع إعادة بناء النشاطات العسكرية" للحزب قرب الحدود.