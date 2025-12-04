قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرًا لسكان جنوب لبنان قبل استهداف مواقع لـ"حزب الله"

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
أ ش أ

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، محذّرًا من أنه سيشنّ في المدى القريب هجمات ضد ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في المنطقة. 


وجاء التحذير ضمن رسالة رسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في إطار ما وصفه الجيش بـ"منع إعادة بناء النشاطات العسكرية" للحزب قرب الحدود. 


وبحسب التحذير الذي نشر على منصة (إكس)، دعا الجيش سكان مبان حُدّدت باللون الأحمر على خرائط مرفقة — في قريتي جباع ومحرونة — إلى إخلائها فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، بدعوى أن هذه المباني تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل "حزب الله". 


وأشار التحذير إلى أن البقاء في هذه المواقع "يعرض السكان للخطر" في حال بدء الهجوم.


يأتي هذا التحذير ضمن مع تصاعد التوتر، حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجمات تتوسّع رقعتها لتشمل مواقع أعمق داخل الجنوب اللبناني .


وتُعد التحذيرات المباشرة عبر الرسائل أو المنشورات وسيلة يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي عادة قبل تنفيذ ضربات جوية في مناطق مأهولة، في حين يتهم "حزب الله" إسرائيل بتوسيع دائرة الهجمات واستهداف المدنيين، مؤكدًا أنه سيرد على أي تصعيد جديد. 


وتشير التطورات الأخيرة إلى احتمال دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة، في ظل تزايد الهجمات الإسرائيلية وتصاعد المخاوف من توسّع العمليات العسكرية. 

