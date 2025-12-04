غارات إسرائيلية على بلدات المجادل ومحرونة وجباع جنوبي لبنان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بأن طيران الاحتلال يدخل أجواء الجنوب اللبناني على ارتفاع منخفض.

وقال مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” :" إن إسرائيل تشن غارات على بلدات المجادل ومحرونة وجباع جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ومنذ قليل ، وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، محذّرًا من أنه سيشنّ في المدى القريب هجمات ضد ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في المنطقة.

