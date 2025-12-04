قوات الاحتلال تتوغل في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم، الخميس، في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت الوكالة السورية أن قوة تابعة لجيش الاحتلال مؤلفة من ثلاث مركبات توغلت في القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً بينهما بالقرب من خزان المياه المهدّم في المنطقة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال توغلت أمس في قرية الصمدانية الغربية، حيث أقامت حاجزاً عند مفترق الطرق المؤدي إلى قرى المشيرفة والسعايدة ورويحينة جنوب القنيطرة.

وتواصل دولة الاحتلال سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

فيما تطالب دائما سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.