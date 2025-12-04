الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية شمال وغرب رام الله

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في شمال وغرب محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية - بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، الخميس - بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج، قبل أن تعيد فتحه.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند حاجز عين سينيا العسكري شمالا، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على مداخل قرى غرب وشمال غرب رام الله، ما أعاق حركة الفلسطينيين.