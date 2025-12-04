قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كبار السن والسيدات يتوافدون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بإمبابة
أ ش أ

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بدائرة إمبابة بالجيزة، توافداً من قبل كبار السن والسيدات، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات الدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.


ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية بمدرستي المنيرة الابتدائية، وعثمان بن عفان - انسيابية عملية التصويت في المدرستين، وسط تواجد أمني مكثف بمحيطهما الخارجي.


وكانت لجان الاقتراع قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، واختتمت في التاسعة مساءً أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.


وتشمل الدوائر الانتخابية ال19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.


كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

