كبار السن والسيدات يتوافدون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بإمبابة

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بدائرة إمبابة بالجيزة، توافداً من قبل كبار السن والسيدات، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات الدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.



ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية بمدرستي المنيرة الابتدائية، وعثمان بن عفان - انسيابية عملية التصويت في المدرستين، وسط تواجد أمني مكثف بمحيطهما الخارجي.



وكانت لجان الاقتراع قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، واختتمت في التاسعة مساءً أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.



وتشمل الدوائر الانتخابية ال19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.



كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.