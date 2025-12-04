قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيفين جامع: المرأة القادرة اقتصاديا تستطيع مواجهة التحديات داخل الأسرة والمجتمع

القومي للمرأة ينظم لقاء بعنوان “قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف ضد المرأة”
أمل مجدى

نظّم المجلس القومي للمرأة، ممثلاً في لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال برئاسة الدكتورة نيفين جامع، لقاءً بعنوان “قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف ضد المرأة” ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.


شارك في اللقاء مها الهلالي مستشار وزيرة التضامن لشؤون الإعاقة، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، و نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، والدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام جمارك خدمات الاستثمار، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، و شريفة مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، و هنا الحسيني مؤسسة مبادرة هنصنع ونصدر، إلى جانب عدد من عضوات وأعضاء اللجنة وطلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة.

المرأة التي تمتلك قوة اقتصادية تواجه التحديات بقوة

وأكدت الدكتورة نيفين جامع أن اللقاء يستهدف تبادل الخبرات والتجارب الملهمة، مشيرة إلى أن المرأة التي تمتلك قدرة اقتصادية قوية تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات داخل الأسرة والمجتمع. 

وأوضحت أن التمكين الاقتصادي قد يتحقق من خلال الوظيفة أو المشروع الخاص، مؤكدة حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم للنساء في مختلف المجالات.

وفي كلمتها، أشارت الأستاذة مها الهلالي إلى أن الدولة المصرية تشهد تحولًا جذريًا ورؤية واضحة نحو تمكين ذوي الهمم، مشيدة بالتقدم المحقق منذ إدراج حقوقهم في الدستور عام 2014، مرورًا بإعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ووصولًا إلى صدور القانون رقم 10 الذي يعد من أبرز التشريعات العربية المتوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما استعرضت الأستاذة شريفة مسعود تجربتها في مجال التنمية الاجتماعية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد. وتطرقت إلى إنشاء مركز للتأهيل المهني وورش إنتاجية لتعليم الحرف مثل صناعة الكليم والنجارة والكروشيه والخرز، بالإضافة إلى تأسيس مركز يخدم الأطفال ذوي الإعاقة البصرية ويدعم دمج الطلاب المكفوفين في المدارس مع أقرانهم المبصرين.

من جانبها، أكدت الدكتورة شاهيناز الحديدي أن عمل المرأة يسهم في تعزيز مكانتها المجتمعية ويمنحها القدرة على دعم أسرتها والمساهمة في تنمية المجتمع ككل.

أما الدكتور يسري الشرقاوي، فأشار إلى أهمية الوعي والمعرفة والعمل في تعزيز قدرات الشباب والفتيات سواء في الوظائف أو المشروعات الخاصة، مؤكدًا أن مواجهة العنف ضد المرأة تنطلق من الوعي الاقتصادي والاجتماعي، ومن تعزيز القيم الإنسانية داخل المجتمع.

وتناول المستشار أحمد النجار التطور التشريعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018 مثّل نقلة نوعية في هذا المجال. ودعا الحضور إلى ضرورة تجنب الروابط المشبوهة والإسراع في الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية لضمان التعامل الفوري معها.

كما أكدت الدكتورة منة الله طارق، مدرس مساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن المجلس يعتبر تمكين المرأة هدفًا وطنيًا ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرة إلى أهمية توظيف التكنولوجيا لدعم النساء ونشر ثقافة الاستخدام الآمن لها، مع عرض نماذج مصرية ملهمة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص.

واختتمت هنا الحسيني مؤسسة مبادرة هنصنع ونصدر بالإشارة إلى مبادرة “هنصنع ونصدر” التي تهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية داخل وخارج البلاد من خلال دعوة التجار والمستوردين في المحافظات لشراء المنتج المحلي، مؤكدة أن المبادرة تسعى لدعم وتمكين السيدات وتوفير فرص عمل لهن، تماشيًا مع توجه الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.

وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم معرض لمنتجات الجلود والكليم قدّمتها سيدات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار دعم المجلس لتمكينهن اقتصاديًا وتسويق منتجاتهن، وقد نال المعرض إشادة بالحرفية وجودة المنتجات.

