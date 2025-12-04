قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي

نهلة الشربيني

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات،  وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الوزير أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًّا بملف البعثات؛ باعتباره استثمارًا مباشرًا في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرات البحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توجيه برامج الإيفاد نحو التخصصات ذات الأولوية التي تدعم خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتسقة مع رؤية مصر 2030.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة البعثات وتسهيل الإجراءات أمام الباحثين، مع المضي في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الجديدة للبعثات (2026–2031) وفق مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن رفع كفاءة البرامج وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، مؤكدًا أهمية أن ترتكز خطة الابتعاث الجديدة على فكر يحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، من خلال ربط برامج الإيفاد بمتطلبات سوق العمل؛ بما يسهم في بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تلبية احتياجات الوطن وتحقيق طموحاته.

تطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل لبناء كوادر علمية وطنية

وشدد الوزير على أهمية دعم الباحثين الشباب وتوفير فرص واسعة لهم للمشاركة في البرامج البحثية والتدريبية الدولية، مؤكدًا ضرورة قيام المبعوثين بنقل الخبرات والمعرفة المتقدمة إلى مؤسساتهم فور عودتهم، بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية وتعزيز التنافسية العلمية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبعثات (2026–2031) لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول آليات تنفيذ الخطة الإستراتيجية للبعثات ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2026–2031)، والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية مصر 2030، وتشمل محاور رئيسة تتمثل في: علماء المستقبل، وعقول المستقبل، ومهارات المستقبل، وترتكز الخطة على مجموعة من التخصصات الحديثة والمهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه، وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، كما تتضمن الخطة عدة برامج مشتركة، تشمل برامج الماجستير، والماجستير المشترك، والدكتوراه، وبرامج تنمية المهارات العلمية، والبرامج التدريبية.

• وافقت اللجنة على تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والجانب الفرنسي، واعتماد الإعلان الخاص ببرامج المنح الفرنسية المشتركة لدراسة درجة الدكتوراه.

• كما وافقت اللجنة على تجديد الاتفاقية بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-just وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

• واستعرضت اللجنة الضوابط المنظمة لتحديد مدد الإيفاد بمختلف أنواعه على نفقة البعثات، وكذلك ضوابط الإجازات الدراسية.

كما حضر الاجتماع من وزارة الخارجية السفير/ وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفيرة/ نهى الجبالي نائب مساعد وزير الخارجية للجامعات.

ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حضر كل من د.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود.عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، وأ.إيناس الحفني مدير عام العلاقات الثقافية والبعثات والمشرف على مكتب رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وأ.أشجان هاشم مدير عام الإدارة العامة لرعاية المبعوثين، ود.مي محمد مقرر اللجنة التنفيذية للبعثات.

