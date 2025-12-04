قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
أخبار العالم

المجلس العربي للطفولة يطلق إعلانا حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية بالمنطقة

المؤتمر العربي حول عمل الأطفال
المؤتمر العربي حول عمل الأطفال
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).

ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء ومسؤولون معنيون بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، وخبراء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ويعكس انعقاد المؤتمر إدراكًا عربيًا متزايدًا لخطورة قضية عمل الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الطفل العربي ومسار التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة؛ من أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وسياسية، أسهمت جميعها في زيادة هشاشة أوضاع الأطفال وارتفاع معدلات تعرضهم للاستغلال والانتهاكات.

وتتناول جلسات اليوم الثاني محورًا رئيسيًا حول دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بسياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين، إلى جانب جلسة خاصة تستعرض وضع عمل الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، بين ما تحقق من إنجازات وقائية، والتحديات المتصاعدة المرتبطة بالاستغلال الرقمي والعمل غير الظاهر.

كما يناقش المؤتمر الإعلان العربي الخاص بقضية عمل الأطفال، إلى جانب عرض تجارب عربية رائدة في مجال مكافحة عمل الأطفال، تشمل الأردن، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، ومصر، كنماذج لجهود متقدمة في الوقاية والحماية والتشريعات.

ومن المقرر أن يختتم اليوم بإطلاق “الإعلان العربي حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الهادف إلى توفير إطار عربي موحد يعزز حماية الأطفال ويضمن لهم بيئة آمنة وداعمة لحقوقهم ونموهم السلام

عمل الأطفال قضية عمل الأطفال

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

