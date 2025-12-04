المجلس العربي للطفولة يطلق إعلانا حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية بالمنطقة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).

ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء ومسؤولون معنيون بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، وخبراء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ويعكس انعقاد المؤتمر إدراكًا عربيًا متزايدًا لخطورة قضية عمل الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الطفل العربي ومسار التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة؛ من أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وسياسية، أسهمت جميعها في زيادة هشاشة أوضاع الأطفال وارتفاع معدلات تعرضهم للاستغلال والانتهاكات.

وتتناول جلسات اليوم الثاني محورًا رئيسيًا حول دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بسياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين، إلى جانب جلسة خاصة تستعرض وضع عمل الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، بين ما تحقق من إنجازات وقائية، والتحديات المتصاعدة المرتبطة بالاستغلال الرقمي والعمل غير الظاهر.

كما يناقش المؤتمر الإعلان العربي الخاص بقضية عمل الأطفال، إلى جانب عرض تجارب عربية رائدة في مجال مكافحة عمل الأطفال، تشمل الأردن، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، ومصر، كنماذج لجهود متقدمة في الوقاية والحماية والتشريعات.

ومن المقرر أن يختتم اليوم بإطلاق “الإعلان العربي حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الهادف إلى توفير إطار عربي موحد يعزز حماية الأطفال ويضمن لهم بيئة آمنة وداعمة لحقوقهم ونموهم السلام