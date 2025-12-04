محافظ قنا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد صباح اليوم، الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، عدداً من مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة دقيقة تهدف إلى الاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير الأجواء المهيأة للناخبين.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، وكيل وزارة الأزهر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، الذين استعرضوا مع المحافظ مستوى التجهيزات داخل اللجان ومدى توافر وسائل الراحة للمواطنين، فضلاً عن انتظام أعمال التأمين والإجراءات التنظيمية.

وأكد محافظ قنا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومستقر داخل مختلف اللجان، مثمّنا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتعاونها في تقديم الدعم اللازم للقائمين على العملية الانتخابية، بما يضمن بيئة آمنة وميسرة للناخبين، ويعكس حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، مشددًا على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا يسهم في تعزيز الديمقراطية ودعم مسيرة التنمية والاستقرار داخل المحافظة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرارا رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في أربع دوائر انتخابية بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، وتشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط، والمقرر أن يجرى الاقتراع بها.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألفا و436 ناخبًا، يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.

وأنهت محافظة قنا جميع استعدادتها لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب 9 مرشحين بالنظام الفردى، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات فى جميع دوائر قنا، عقب تلقى طعون تفيد بحدوث خروقات فى العملية الانتخابية.