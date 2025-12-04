قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
برلمان

"الشعب الجمهوري" يتابع سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات النواب بعدد 19 دائرة

حسن رضوان

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري أعمال المتابعة الميدانية لحركة التصويت داخل اللجان في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، مع رصد مستمر لمعدلات الإقبال وسير الإجراءات التنظيمية في الدوائر الـ19 المشمولة بالمرحلة.

ويشرف على أعمال الغرفة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، النائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إلى جانب عدد من كوادر الأمانة المركزية للحزب.

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أن التقارير الواردة منذ الصباح تعكس استقرارًا واضحًا في مسار العملية الانتخابية، مع التزام كامل بالإجراءات التنظيمية والضوابط المعلنة من الجهات المختصة.

وقال الأمين العام للحزب، إن غرفة العمليات ترصد بدقة انتظام عملية التصويت في معظم اللجان، وتتابع آليات دخول الناخبين وسير الإجراءات دون أي معوِّقات تُذكر، موضحًا أن التقارير الواردة من المندوبين تشير إلى وجود انضباط إداري ملحوظ داخل اللجان، مع استجابة سريعة لأي ملاحظات يتم رفعها للغرفة.

وأضاف أن منظومة العمل داخل غرفة العمليات تعتمد على تدفّق لحظي للمعلومات يضمن القدرة على تقييم المشهد الانتخابي بدقة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في التعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن الحزب يواصل جهوده لضمان عملية انتخابية مستقرة ومنظمة تعكس ما تستحقه هذه المرحلة من انضباط ومسؤولية.

حزب الشعب الجمهوري غرفة العمليات المركزية انتخابات مجلس النواب التصويت معدلات الإقبال

