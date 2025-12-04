رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسكندرية حتى انتهاء الانتخابات

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية فتحت أبوابها وانتظمت تمامًا أمام جمهور الناخبين، مشيرةً إلى أن الدائرة تضم 47 مركزًا انتخابيًا يضم 89 لجنة فرعية.

إعادة الانتخابات في 19 دائرة بسبع محافظات

وأضافت “الجبالي”، خلال تغطية خاصة عبر الفضائية، أن الدائرة الثانية تعد واحدة من بين 19 دائرة في 7 محافظات تمت إعادة الانتخابات فيها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومين بعد إلغاء النتائج السابقة.

غرفة عمليات متواصلة لمتابعة اللجان

وأشارت إلى أن الاستعدادات لم تكن وليدة الأيام الأخيرة، بل سبقتها تجهيزات طويلة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، موضحة أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية مستمرة في متابعة المراكز الانتخابية واللجان الفرعية طوال الوقت، ومن المتوقع استمرار عملها حتى إعلان الحصر العددي مع نهاية اليوم أو في الساعات الأولى من صباح الغد.

استعدادات لوجستية لتسهيل التصويت

وأكدت “الجبالي” أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ أمس، وتستمر في هذا المستوى حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، مشيرةً إلى أن الاستعدادات شملت توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إضافةً إلى نقل اللجان الفرعية إلى الأدوار الأرضية لتسهيل عملية التصويت لكل الفئات دون عوائق، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.