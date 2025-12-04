قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسكندرية حتى انتهاء الانتخابات

منار عبد العظيم

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية فتحت أبوابها وانتظمت تمامًا أمام جمهور الناخبين، مشيرةً إلى أن الدائرة تضم 47 مركزًا انتخابيًا يضم 89 لجنة فرعية.

إعادة الانتخابات في 19 دائرة بسبع محافظات

وأضافت “الجبالي”، خلال تغطية خاصة عبر الفضائية، أن الدائرة الثانية تعد واحدة من بين 19 دائرة في 7 محافظات تمت إعادة الانتخابات فيها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومين بعد إلغاء النتائج السابقة.

غرفة عمليات متواصلة لمتابعة اللجان

وأشارت إلى أن الاستعدادات لم تكن وليدة الأيام الأخيرة، بل سبقتها تجهيزات طويلة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، موضحة أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية مستمرة في متابعة المراكز الانتخابية واللجان الفرعية طوال الوقت، ومن المتوقع استمرار عملها حتى إعلان الحصر العددي مع نهاية اليوم أو في الساعات الأولى من صباح الغد.

استعدادات لوجستية لتسهيل التصويت

وأكدت “الجبالي” أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ أمس، وتستمر في هذا المستوى حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، مشيرةً إلى أن الاستعدادات شملت توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إضافةً إلى نقل اللجان الفرعية إلى الأدوار الأرضية لتسهيل عملية التصويت لكل الفئات دون عوائق، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

اللجان الانتخابية الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

بالمستندات .. العراق يتراجع ويرفع حزب الله والحوثيين من قوائم الإرهاب

نتنياهو يصدر قرارا بتعيين سكرتيره العسكري رومان هوفمان رئيسا للموساد

بعد حزب الله والحوثيين .. العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن الرئيس السوري

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

