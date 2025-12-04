إقبال كثيف منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان بدائرة إمبابة بالجيزة

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في محافظة الجيزة، إن اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، والتي تشمل منطقتي إمبابة والمنيرة الغربية، فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت أن الدائرة تضم كتلة تصويتية تتجاوز نصف مليون ناخب، موزعين على 62 لجنة فرعية داخل 14 مقرًا انتخابيًا.

تنافس 14 مرشحًا على مقعدين بمجلس النواب وإجراءات مشددة

وأوضحت «قمر» أن الدائرة مخصصة لمقعدين داخل مجلس النواب يتنافس عليهما 14 مرشحًا، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير وفق إجراءات مشددة لضمان الانضباط، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، إلى جانب المتابعة المحلية والدولية الدقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أكدت أن فتح اللجان يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً مع إمكانية تمديد فترة التصويت في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم.

استعدادات لوجستية شاملة لتسهيل عملية التصويت

وأشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن هناك استعدادات لوجستية شاملة لتسهيل عملية التصويت لجميع المواطنين، خصوصًا ذوي الإعاقة، من خلال توفير كراسي متحركة وبطاقات اقتراع بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية والسمعية، إضافة إلى لافتات وإرشادات داخل اللجان. وأضافت أن المحافظة وفرت وحدات إسعاف متنقلة وسيارة مطافي بالقرب من اللجان لضمان سلامة جميع المواطنين.

إقبال كثيف وتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية

وأكدت «قمر» أن الإقبال منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان كان كثيفًا بين النساء والرجال والشباب، مشيرة إلى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الرئيسة والفرعية وشركات المرافق يعكس درجة عالية من التكامل لضمان سير هذه المرحلة من الاستحقاق الدستوري بأفضل صورة ممكنة.