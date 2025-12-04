قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
إقبال كثيف منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان بدائرة إمبابة بالجيزة

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
منار عبد العظيم

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في محافظة الجيزة، إن اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، والتي تشمل منطقتي إمبابة والمنيرة الغربية، فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. 

وأضافت أن الدائرة تضم كتلة تصويتية تتجاوز نصف مليون ناخب، موزعين على 62 لجنة فرعية داخل 14 مقرًا انتخابيًا.

تنافس 14 مرشحًا على مقعدين بمجلس النواب وإجراءات مشددة

وأوضحت «قمر» أن الدائرة مخصصة لمقعدين داخل مجلس النواب يتنافس عليهما 14 مرشحًا، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير وفق إجراءات مشددة لضمان الانضباط، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، إلى جانب المتابعة المحلية والدولية الدقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

كما أكدت أن فتح اللجان يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً مع إمكانية تمديد فترة التصويت في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم.

استعدادات لوجستية شاملة لتسهيل عملية التصويت

وأشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن هناك استعدادات لوجستية شاملة لتسهيل عملية التصويت لجميع المواطنين، خصوصًا ذوي الإعاقة، من خلال توفير كراسي متحركة وبطاقات اقتراع بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية والسمعية، إضافة إلى لافتات وإرشادات داخل اللجان. وأضافت أن المحافظة وفرت وحدات إسعاف متنقلة وسيارة مطافي بالقرب من اللجان لضمان سلامة جميع المواطنين.

إقبال كثيف وتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية

وأكدت «قمر» أن الإقبال منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان كان كثيفًا بين النساء والرجال والشباب، مشيرة إلى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الرئيسة والفرعية وشركات المرافق يعكس درجة عالية من التكامل لضمان سير هذه المرحلة من الاستحقاق الدستوري بأفضل صورة ممكنة.

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى انتخابية بمحيط إحدى اللجان في قنا

المتهمون

الداخلية تكشف تفاصيل توزيع سلع غذائية على الناخبين بالبحيرة

المتهم

القبض على شخص يروج لممارسة الفجور على الإنترنت

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

