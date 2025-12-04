قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
لغز يومض في السماء.. مذنب يصدر نبضات قلب منتظمة ويواصل اقترابه من الأرض
تحقيقات وملفات

بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب

اللاعب يوسف مع مدربه
خاص صدى البلد

أثار حادث وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك أثناء بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد دفن الطفل الضحية صاحب الـ 12 عاما في مسقط رأسه ببورسعيد.

وجاءت الكثير من التساؤلات حول السبب في وفاة سباح غرقا بعد فقدان الوعي أثناء بطولة رسمية، ومدى مسئولية المتواجدين خلال المسابقة عن الحادث.

بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة

واستطلع موقع “صدى البلد” رأي رياضيين وسباحين عن الموقف القانوني لرياضة السباحة في المسئولية، حيث جاءت الإجابة وفق القوانين الدولية (FINA / World Aquatics)—مع مراعاة أن كل حادثة يتم التحقيق فيها تفصيلياً— فالمسئوليات محددة وواضحة جداً، وغياب أي منها يعتبر إهمالاً جسيماً.

فوفق لوائح FINA / World Aquatics، هناك 4 أطراف مسئولون مباشرة عن سلامة السباح أثناء المنافسات:

1) مدير المسابقة (Meet Director) هو المسئول الأول عن:

 • وجود خطة سلامة مكتوبة (Emergency Action Plan).

 • التأكد من عدد المنقذين وتوزيعهم.

 • التأكد من جاهزية طاقم الإسعاف.

وبالتالي فإن أي قصور في هذه المنظومة يُحسب على مدير البطولة مباشرة.

2) الحكم العام (Referee)

طبقاً لـ FINA Rules (SW2):

الحكم العام مسئول عن التأكد من أن جميع المسئولين موجودون في أماكنهم ويقومون بعملهم أثناء كل سباق.

ومن ضمن مسئولياته:

 • التأكد من وجود مراقبين فوق الماء (Marshals / Officials) ينظرون للمسبح أثناء وبعد كل سباق.

 • لا يبدأ السباق التالي إلا بعد التأكد أن كل السباحين خارج الماء وبحالة آمنة.

وبالتالي فإذا بقي سبّاح في الماء 10 دقائق غير مرئي، فهذا يعني أن التحكيم أخفق إخفاقاً تاماً.

3) المنقذون (Lifeguards)

وفق المعايير الدولية:

 • يجب أن يكون هناك منقذ محدد مسئول عن كل جزء من المسبح.

 • لا يجوز للمنقذ أن ينشغل بأي عمل آخر (محمول – حديث – متابعة أوراق).

 • يفترض أن يكتشف الغرق في 10–20 ثانية وليس 10 دقائق.

فإن 10 دقائق يعني غياب رقابة كامل.

4) اللجنة المنظمة + اتحاد اللعبة

لأن الاتحاد هو من:

 • يعتمد المكان.

 • يعتمد خطة الطوارئ.

 • يعتمد عدد المنقذين والمؤهلين.

إذا لم تتم مراجعة هذه الأمور أو تمت بشكل شكلي، فالخطأ مؤسسي وليس فردياً.

إذا فوفق لوائح FINA:

الطريق الرسمي للمسئولية يكون هكذا:

1) Meet Director — المسئولية المباشرة

2) Referee — المسؤولية التحكيمية

3) Lifeguards — مسئولية الرقابة اللحظية

4) Organizing Committee / Federation — مسئولية الإشراف والاعتماد

ولا يدخل الكابتن أو المدرب أو النادي أو الحكام الفرعيون كمسئولي سلامة، لأن مسئوليتهم رياضية، وليست أمنية/إنقاذية.

يوسف محمد السباح يوسف محمد يوسف عبدالملك بطولة السباحة نادي الزهور وفاة يوسف

