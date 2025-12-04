بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب

أثار حادث وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك أثناء بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد دفن الطفل الضحية صاحب الـ 12 عاما في مسقط رأسه ببورسعيد.

وجاءت الكثير من التساؤلات حول السبب في وفاة سباح غرقا بعد فقدان الوعي أثناء بطولة رسمية، ومدى مسئولية المتواجدين خلال المسابقة عن الحادث.

بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة

واستطلع موقع “صدى البلد” رأي رياضيين وسباحين عن الموقف القانوني لرياضة السباحة في المسئولية، حيث جاءت الإجابة وفق القوانين الدولية (FINA / World Aquatics)—مع مراعاة أن كل حادثة يتم التحقيق فيها تفصيلياً— فالمسئوليات محددة وواضحة جداً، وغياب أي منها يعتبر إهمالاً جسيماً.

فوفق لوائح FINA / World Aquatics، هناك 4 أطراف مسئولون مباشرة عن سلامة السباح أثناء المنافسات:

1) مدير المسابقة (Meet Director) هو المسئول الأول عن:

• وجود خطة سلامة مكتوبة (Emergency Action Plan).

• التأكد من عدد المنقذين وتوزيعهم.

• التأكد من جاهزية طاقم الإسعاف.

وبالتالي فإن أي قصور في هذه المنظومة يُحسب على مدير البطولة مباشرة.

2) الحكم العام (Referee)

طبقاً لـ FINA Rules (SW2):

الحكم العام مسئول عن التأكد من أن جميع المسئولين موجودون في أماكنهم ويقومون بعملهم أثناء كل سباق.

ومن ضمن مسئولياته:

• التأكد من وجود مراقبين فوق الماء (Marshals / Officials) ينظرون للمسبح أثناء وبعد كل سباق.

• لا يبدأ السباق التالي إلا بعد التأكد أن كل السباحين خارج الماء وبحالة آمنة.

وبالتالي فإذا بقي سبّاح في الماء 10 دقائق غير مرئي، فهذا يعني أن التحكيم أخفق إخفاقاً تاماً.

3) المنقذون (Lifeguards)

وفق المعايير الدولية:

• يجب أن يكون هناك منقذ محدد مسئول عن كل جزء من المسبح.

• لا يجوز للمنقذ أن ينشغل بأي عمل آخر (محمول – حديث – متابعة أوراق).

• يفترض أن يكتشف الغرق في 10–20 ثانية وليس 10 دقائق.

فإن 10 دقائق يعني غياب رقابة كامل.

4) اللجنة المنظمة + اتحاد اللعبة

لأن الاتحاد هو من:

• يعتمد المكان.

• يعتمد خطة الطوارئ.

• يعتمد عدد المنقذين والمؤهلين.

إذا لم تتم مراجعة هذه الأمور أو تمت بشكل شكلي، فالخطأ مؤسسي وليس فردياً.

إذا فوفق لوائح FINA:

الطريق الرسمي للمسئولية يكون هكذا:

1) Meet Director — المسئولية المباشرة

2) Referee — المسؤولية التحكيمية

3) Lifeguards — مسئولية الرقابة اللحظية

4) Organizing Committee / Federation — مسئولية الإشراف والاعتماد

ولا يدخل الكابتن أو المدرب أو النادي أو الحكام الفرعيون كمسئولي سلامة، لأن مسئوليتهم رياضية، وليست أمنية/إنقاذية.