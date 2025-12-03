قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار السيارات | تسريب صور مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة.. وسيارة اقتصادية جديدة من فيات

​نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

سيارة اقتصادية جديدة من فيات.. شاهد مواصفات جراند باندا الهجينة

تم الكشف عن مواصفات فيات جراند باندا الهجينة، والتي تجمع بين محرك بنزين تقليدي ونظام كهربائي مساعد (نظام هجين خفيف)، لتوفير أداء مقبول مع خفض الانبعاثات واستهلاك الوقود. هذه المواصفات تجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات الهجينة ذات التكلفة المناسبة.

كن أول من يشاهد سيارة مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة

​تستعد مرسيدس-بنز لإطلاق نسخة الكابريو (مكشوفة) الجديدة من أيقونتها G-Class، والتي من المتوقع أن تجمع بين فخامة وقدرات القيادة على الطرق الوعرة التي اشتهرت بها الفئة G، مع متعة القيادة بسقف مفتوح. هذا الطراز الحصري سيعزز مكانة G-Class كرمز للفخامة والمغامرة في آن واحد.

فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

​قامت فورد بترقية شاحنة "رانجر Super Duty" إلى مستوى الفخامة، حيث تقدمها بتجهيزات داخلية متطورة ومواد عالية الجودة وتقنيات مساعدة للقيادة لم تكن معهودة في هذه الفئة من الشاحنات، وبسعر يبدأ من 65 ألف دولار. هذا التحول يعكس رغبة الشركات في تلبية طلب شريحة من العملاء تبحث عن مزيج من القوة العملية والراحة المطلقة.

​الكلمات المفتاحية: فورد رانجر، Super Duty، شاحنة فاخرة، سيارات بيك آب، فورد

بعد طرح GR GT من تويوتا.. لكزس تطلق سيارة رياضية جديدة

​بعد النجاح الذي حققته تويوتا بتقديم طراز GR GT، أطلقت علامة لكزس الفاخرة سيارة رياضية جديدة تعزز حضورها في هذا القطاع التنافسي. من المتوقع أن تجمع سيارة لكزس الجديدة بين الأداء القوي والهندسة المتقنة مع مستوى عالٍ من الفخامة والتقنيات الداخلية، لتنافس مباشرة سيارات الكوبيه الرياضية الأوروبية.

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

