أخبار السيارات | تسريب صور مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة.. وسيارة اقتصادية جديدة من فيات

تم الكشف عن مواصفات فيات جراند باندا الهجينة، والتي تجمع بين محرك بنزين تقليدي ونظام كهربائي مساعد (نظام هجين خفيف)، لتوفير أداء مقبول مع خفض الانبعاثات واستهلاك الوقود. هذه المواصفات تجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات الهجينة ذات التكلفة المناسبة.

​تستعد مرسيدس-بنز لإطلاق نسخة الكابريو (مكشوفة) الجديدة من أيقونتها G-Class، والتي من المتوقع أن تجمع بين فخامة وقدرات القيادة على الطرق الوعرة التي اشتهرت بها الفئة G، مع متعة القيادة بسقف مفتوح. هذا الطراز الحصري سيعزز مكانة G-Class كرمز للفخامة والمغامرة في آن واحد.

​قامت فورد بترقية شاحنة "رانجر Super Duty" إلى مستوى الفخامة، حيث تقدمها بتجهيزات داخلية متطورة ومواد عالية الجودة وتقنيات مساعدة للقيادة لم تكن معهودة في هذه الفئة من الشاحنات، وبسعر يبدأ من 65 ألف دولار. هذا التحول يعكس رغبة الشركات في تلبية طلب شريحة من العملاء تبحث عن مزيج من القوة العملية والراحة المطلقة.

​بعد النجاح الذي حققته تويوتا بتقديم طراز GR GT، أطلقت علامة لكزس الفاخرة سيارة رياضية جديدة تعزز حضورها في هذا القطاع التنافسي. من المتوقع أن تجمع سيارة لكزس الجديدة بين الأداء القوي والهندسة المتقنة مع مستوى عالٍ من الفخامة والتقنيات الداخلية، لتنافس مباشرة سيارات الكوبيه الرياضية الأوروبية.