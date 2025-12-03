سيارة اقتصادية جديدة من فيات.. شاهد مواصفات جراند باندا الهجينة

تعود شركة فيات بقوة إلى فئة السيارات الصغيرة (B-segment) بطراز جديد يجمع بين الأناقة العصرية والكفاءة الاقتصادية، فيات جراند باندا هايبرد.

لطالما هيمنت فيات على فئة السيارات الأصغر (A-segment) في أوروبا بطرازيها الأيقونيين 500 وباندا، لكن منذ إيقاف إنتاج "بونتو" عام 2018، ظلت فئة الـ B-segment مفتوحة.

يأتي طراز "جراند باندا" لعام 2024 لملء هذا الفراغ، مقدمًا سيارة "سوبر ميني" صديقة للميزانية لكنها تتمتع بعمق وتصميم يمزج بذكاء بين فئة الهاتشباك والكروس أوفر.

سد الفجوة في التشكيلة والتحول نحو العالمية

تعد "جراند باندا" الجديدة، التي تم تصميمها في تورينو بإيطاليا، أول عضو في عائلة عالمية جديدة من سيارات فيات، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى التحول من الإنتاج الذي يركز على أوروبا إلى العرض العالمي.

يجسد التصميم الجديد مزيجًا من التراث الأيقوني لسيارة "باندا" الأصلية التي ظهرت في الثمانينات، مع لمسة عصرية جريئة، مما يجعلها تبدو متميزة وجذابة للغاية.

بفضل طولها المدمج الذي يبلغ 3.99 متر، تنجح "جراند باندا" في استيعاب خمسة ركاب وتوفير مساحة داخلية منظمة وعملية، مما يجعلها سيارة مثالية للتنقلات الحضرية اليومية.

تفاصيل نظام القوة الدافعة الـ "هايبرد" الذكي

تتوفر "جراند باندا" بخيارين من الطاقة: الكهربائية بالكامل (EV) والهجينة الخفيفة (Mild Hybrid)، التي تشكل خيار الدخول العملي لسيارات فيات المكهربة.

تعتمد النسخة الهجينة الخفيفة على محرك بنزين توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، يعمل بتقنية 48 فولت، بالاشتراك مع محرك كهربائي صغير بقوة 21 كيلوواط.

تبلغ القوة الإجمالية للنظام حوالي 109 حصان وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي قياسي مزدوج القابض بست سرعات (eDCT-6).

ويوفر النظام الهجين الخفيف تجربة قيادة سلسة، حيث يتيح للسيارة التحرك بالطاقة الكهربائية النقية أثناء المناورات منخفضة السرعة، مما يقلل بشكل ملحوظ من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على الرغم من تصنيفها كسيارة اقتصادية، فإن مقصورة "جراند باندا" الداخلية توحي بحيوية أكبر بكثير من فئتها السعرية.

تتميز المقصورة باستخدام مواد معاد تدويرها ومستدامة، وتعتمد على لوحة قيادة عملية ومريحة.

وعلى الرغم من أن معظم الأسطح من البلاستيك الصلب، فقد نجحت فيات في استخدام الألوان واللمسات الذكية للحفاظ على جاذبية بصرية مبهجة.

تشتمل السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، وتدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار والفرملة النشطة.

يوفر الطراز الهجين أيضاً سعة صندوق أمتعة تبلغ 412 لتراً، مما يعزز جانبه العملي.

تشكل فيات جراند باندا هايبرد عودة قوية ومدروسة لفيات إلى سوق السيارات الصغيرة، حيث تقدم تصميمًا جذابًا، وكفاءة عالية، ومواصفات تقنية حديثة في حزمة اقتصادية، لتثبت أن السيارة الصديقة للميزانية يمكن أن تكون أيضًا عصرية ومميزة.