الأولى منذ 27 عامًا.. زيارة ألمانية إلى بريطانيا تستحضر ذكريات الحرب

يصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، يحتفي خلالها البلدان بعلاقاتهما الاستراتيجية الراسخة، بينما يستحضران في الوقت نفسه جراح الحرب العالمية الثانية وآثارها التي لا تزال حاضرة في الذاكرة المشتركة.

وسيستقبله الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا في قلعة وندسور، في مراسم رسمية تتخللها الموسيقى العسكرية والاستعراضات التقليدية التي تشتهر بها بريطانيا.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، إذ تعد الأولى لرئيس ألماني منذ 27 عاماً.

محطة مؤثرة في كوفنتري

وفي إطار الطابع الرمزي للرحلة، سيزور شتاينماير وزوجته إلكه بودنبنندر يوم الجمعة كاتدرائية كوفنتري لإحياء ذكرى القصف الألماني للمدينة في 14 نوفمبر 1940، والذي أودى بحياة أكثر من 568 شخصاً ودمر أكثر من نصف منازلها، في أكبر هجوم مركز على مدينة بريطانية خلال الحرب.

ورغم اعتذار ألمانيا المتكرر عن جرائم النظام النازي، فإن التذكير بهذه الذكريات المؤلمة يأتي متبادلاً؛ إذ كان الملك تشارلز قد شارك في 2023 خلال زيارته إلى ألمانيا في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف البريطاني لمدينة هامبورغ عام 1943، والذي خلف أكثر من 30 ألف قتيل.

علاقات راسخة في زمن التحديات

ورغم الطابع الاحتفالي للزيارات الملكية — بما في ذلك الموكب العسكري، وحفل العشاء الفاخر على أواني فضية عمرها قرنان، وزينة عيد الميلاد الضخمة في قاعة سانت جورج — فإن الهدف سياسي بالأساس: تعزيز التحالف البريطاني الألماني في مواجهة التحديات الدولية الراهنة.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تكثيف التعاون وسط استمرار الحرب في أوكرانيا، وفي ظل سياسة "أمريكا أولاً" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تثير مخاوف أوروبية من اهتزاز شراكات اقتصادية وأمنية راسخة.

لغة مشتركة وتواصل شعبي

وتبنى الزيارة على نجاح أول زيارة دولة قام بها الملك تشارلز إلى ألمانيا عام 2023، حين لفت الأنظار بقدرته على التحدث بالألمانية بلكنة جيدة خلال خطابه أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ"، مشدداً على متانة العلاقات بين البلدين.

ويأمل المسئولون البريطانيون أن تساهم تغطية المراسم والاحتفالات في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين، وأن تضيف زخماً جديداً للعلاقات الثنائية في مرحلة تتطلب تنسيقاً أوروبياً أكبر.