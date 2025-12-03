قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
أخبار العالم

الأولى منذ 27 عامًا.. زيارة ألمانية إلى بريطانيا تستحضر ذكريات الحرب

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
القسم الخارجي

يصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، يحتفي خلالها البلدان بعلاقاتهما الاستراتيجية الراسخة، بينما يستحضران في الوقت نفسه جراح الحرب العالمية الثانية وآثارها التي لا تزال حاضرة في الذاكرة المشتركة.

وسيستقبله الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا في قلعة وندسور، في مراسم رسمية تتخللها الموسيقى العسكرية والاستعراضات التقليدية التي تشتهر بها بريطانيا.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، إذ تعد الأولى لرئيس ألماني منذ 27 عاماً.

محطة مؤثرة في كوفنتري

وفي إطار الطابع الرمزي للرحلة، سيزور شتاينماير وزوجته إلكه بودنبنندر يوم الجمعة كاتدرائية كوفنتري لإحياء ذكرى القصف الألماني للمدينة في 14 نوفمبر 1940، والذي أودى بحياة أكثر من 568 شخصاً ودمر أكثر من نصف منازلها، في أكبر هجوم مركز على مدينة بريطانية خلال الحرب.

ورغم اعتذار ألمانيا المتكرر عن جرائم النظام النازي، فإن التذكير بهذه الذكريات المؤلمة يأتي متبادلاً؛ إذ كان الملك تشارلز قد شارك في 2023 خلال زيارته إلى ألمانيا في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف البريطاني لمدينة هامبورغ عام 1943، والذي خلف أكثر من 30 ألف قتيل.

علاقات راسخة في زمن التحديات

ورغم الطابع الاحتفالي للزيارات الملكية — بما في ذلك الموكب العسكري، وحفل العشاء الفاخر على أواني فضية عمرها قرنان، وزينة عيد الميلاد الضخمة في قاعة سانت جورج — فإن الهدف سياسي بالأساس: تعزيز التحالف البريطاني الألماني في مواجهة التحديات الدولية الراهنة.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تكثيف التعاون وسط استمرار الحرب في أوكرانيا، وفي ظل سياسة "أمريكا أولاً" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تثير مخاوف أوروبية من اهتزاز شراكات اقتصادية وأمنية راسخة.

لغة مشتركة وتواصل شعبي

وتبنى الزيارة على نجاح أول زيارة دولة قام بها الملك تشارلز إلى ألمانيا عام 2023، حين لفت الأنظار بقدرته على التحدث بالألمانية بلكنة جيدة خلال خطابه أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ"، مشدداً على متانة العلاقات بين البلدين.

ويأمل المسئولون البريطانيون أن تساهم تغطية المراسم والاحتفالات في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين، وأن تضيف زخماً جديداً للعلاقات الثنائية في مرحلة تتطلب تنسيقاً أوروبياً أكبر.

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

أول نوبة تشنج

لماذا قد تحدث أول نوبة تشنج في عمر 34 بدون تاريخ مرضي؟

السكري

طعام غير متوقع يحمي من السرطان والسكري والضغط

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

