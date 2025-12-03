المنوفية.. صرف مساعدات لـ 50 حالة من ذوي الهمم بقيمة 350 ألف جنيه

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي.

استهل محافظ المنوفية اللقاء ،بتوزيع مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم ومستلزمات مدرسية وملابس لـ 50 حالة إنسانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بقيمة إجمالية تقارب الـ 350 ألف جنيه نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة ، كما سلم المحافظ عدد 2 كرسي متحرك لحالتين من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي واستجابة لمطلبهم.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لكافة مطالب وشكاوي المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 10 حالات مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي والتأمين الصحي ومستشفى الرمد والمخ والأعصاب ،كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 6 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، فيما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 10 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا ،لافتاً حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم .