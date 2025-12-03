قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحف الحضارة يحيي تراث القصير البحري في فعاليات مبادرة محافظات مصر
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة
زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا
كروت دعائية.. القبض على سيدتين تابعين لمرشح باتتخابات النواب بدمنهور
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

المنوفية.. صرف مساعدات لـ 50 حالة من ذوي الهمم بقيمة 350 ألف جنيه

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة  ،  مدير عام شئون مكتب المحافظ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي.

استهل محافظ المنوفية اللقاء ،بتوزيع مساعدات مالية وعينية تضمنت  مواد غذائية ولحوم ومستلزمات مدرسية وملابس لـ 50 حالة إنسانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بقيمة إجمالية تقارب الـ 350 ألف جنيه نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة ، كما سلم المحافظ عدد 2 كرسي متحرك لحالتين من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي واستجابة لمطلبهم.

وخلال اللقاء استمع  محافظ المنوفية لكافة مطالب وشكاوي المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 10 حالات مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي والتأمين الصحي ومستشفى الرمد والمخ والأعصاب  ،كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ   6 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، فيما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد  10  أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا ،لافتاً حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية مساعدات لقاء المواطنين

