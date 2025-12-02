بعد 5 أيام من البحث.. انتشال جثمان شاب سقط غريقا ببحر أشمون في المنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية من انتشال جثمان شاب سقط غريقا داخل بحر سنتريس بمركز أشمون وذلك في مياه البحر الفرعوني بالقرب من قرية القناطرين التابعة للمركز.

جاء ذلك بعد 5 أيام من البحث المستمر عن الجثمان في المياه حتي شاهد الأهالي الجثمان طافيا بالقرب من قرية القناطرين.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بتلقيه بلاغا من أسرة الشاب محمد شرف الدين من قرية القناطرين بتغيبه وكان آخر مشاهدة له علي بحر قرية سنتريس.

وأكد شقيقه أن محمد يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من مشاكل نفسية وترك المنزل إثر خلافات بينهم.

وتابع أنهم ظلوا يبحثون عنه 3 أيام حتي تبين كاميرات المراقبة بإلقاء نفسه من أعلي كوبري سنتريس.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم ايداعه بمستشفى أشمون لحين الانتهاء من الإجراءات وتسليمه لأهله.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.