مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر ديسمبر 2025

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بجميع مناطق المحافظة خلال شهر ديسمبر 2025م، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات.

وأوضح رئيس الشركة أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة.

وأوضحت أنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل، يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما أعلنت الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه، يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتساب رقم 01220906668.