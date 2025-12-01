صحة المنوفية تبدأ تنفيذ خطة تصحيح شاملة بمستشفى الشهداء المركزي ولجنة مرور علي جميع الأقسام

عقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع تحضيري للجنة المرور على مستشفى الشهداء المركزي، الذي عقد يوم السبت في قاعة الاجتماعات بمكتب الدكتور وكيل الوزارة ، و بمشاركة مديري وممثلي الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، وبحضور إدارة المستشفى وفريقها الفني.

وشملت الإدارات المعنية بالمراجعة الشاملة للمنشأة، ومنها: الطب العلاجي، المستشفيات، الخدمات الطبية، الطوارئ، المستلزمات، التموين الطبي، بنك الدم، الكلى الصناعي، الأشعة، مكافحة العدوى، الجودة، الحوكمة، المالية والإدارية، المتابعة، التغذية، التطوير والاستراتيجيات، الصيانة العامة والطبية، المخزون السلعي، السلامة والصحة المهنية، الأسنان، العلاج الطبيعي، والصيدلة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الملفات الفنية والإدارية المطلوب مراجعتها، وتحديد النقاط التي تستوجب تحسينًا عاجلًا قبل زيارة اللجنة، وذلك لضمان جاهزية المستشفى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناءً على توجيهات الدكتور عمرو مصطفى، بدأت اللجنة تنفيذ خطة تصحيحية بالمرور الميداني على جميع أقسام مستشفى الشهداء المركزي، حيث تفقدت أقسام الطوارئ، العناية المركزة، الأقسام الداخلية، الحضانات، العمليات، العيادات الخارجية، الصيدلية، بنك الدم، وحدات الغسيل الكلوي، والأشعة، إضافة إلى مراجعة منظومة المستلزمات والتموين الطبي، وسجلات الجودة ومكافحة العدوى، ومستوى الانضباط الإداري.

كما تابعت اللجنة سير العمل بالتمريض، وتوفّر القوى البشرية، ونسب الإشغال، ومدى الالتزام ببروتوكولات تقديم الخدمة، إلى جانب مراجعة خطط الصيانة وملفات المخزون السلعي، والتحقق من جاهزية السلامة والصحة المهنية داخل الأقسام الحيوية.

و أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المديرية لتحقيق أعلى درجات المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز الشهداء، بما يدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة للمواطنين.