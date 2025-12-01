بيطري المنوفية: ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري خلال الفترة من 26 اكتوبر وحتي 25 نوفمبر الماضي.

وأعلن مدير مديرية الطب البيطري، عن تنفيذ حملات موسعة من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت عن تحرير 29 محضر جنح بإجمالي مضبوطات تقرب من 2 طن من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية، على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.