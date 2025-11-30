بالورود.. طلاب العلوم بجامعة المنوفية ينظمون ممرا شرفيا لعميد الكلية

نظم عددا من الاساتذة والعاملين والطلاب بكلية العلوم جامعة المنوفية، ممرا شرفيا للدكتور ياسر كمال عميد كلية العلوم ووكيل شئون الطلاب من قبل وذلك بعد انتهاء فترة عمداته.

واستقبل الطلاب الدكتور ياسر كمال بالورود والزغاريد حيث نظموا ممرا شرفيا من امام بوابة المجمع النظري وحتي كلية العلوم.

واكد الطلاب، ان الدكتور ياسر كمال من أفضل الاساتذة في جامعة المنوفية وكان دائم المساعدة للجميع من الطلاب والعاملين بالكلية.

واضاف الطلاب، أنه كان دائم الترديد للطلاب انهم مثل ابناءه، مؤكدين انه قدوة للجميع في اخلاقه وتعاونه مع الطلاب.

يذكر انه صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور حسام أحمد سعيد عوض رئيس قسم الفيزياء عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية، وذلك تقديرًا لكفاءته وخبراته الأكاديمية والإدارية.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر للدكتور ياسر كمال عميد الكلية السابق على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.