محافظ المنوفية يوجّه بخطة شاملة لتطهير الترع والمساقي والحفاظ على الصحة العامة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

أشار المهندس ناصر أبوطالب وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 10 كيلو و 800 متر ، حيث شمل تطهير ( ذاتي و تعاوني و تحسين ) نواحي قويسنا وشبين وتلاوبركة السبع والشهداءوالباجور و أشمون و الشهداء , وذلك خلال أسبوع لخدمة مساحة 687 فدان ، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج (10) ترخيص تشغيل لـ ( مزارع ماشية – مصانع – محلات أعلاف ) خلال أسبوع ، كما تم إجراء معاينات ميدانية لـ (10) مزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص ، بالإضافة إلي المرور علي ( 2047) فدان من مساحات الخضر و الفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ، مشيراً إلي ان اجمالي عدد التراخيص بلغ 967 ترخيص وذلك في الفترة من أول يناير 2025 وحتي الأن ،كما تم عقد 35 ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين ، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح .