محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بأحد مراكز الشباب للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية أضرت بالمال العام من قبل أحد المستأجرين لقاعات الأفراح داخل أحد مراكز الشباب بنطاق المحافظة واستيلائه بدون وجه حق على ممتلكات المركز المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وذلك دون سند قانوني أو وجه حق، وهو ما يعد مخالفة مالية وإضرار بالمال العام ، جاء هذا القرار استنادًا إلى المذكرة الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة وعرض الإدارة العامة للشؤون القانونية.



وشدد محافظ المنوفية على استمرارية الجهود في مكافحة الفساد بجميع أشكاله في جميع مؤسسات الدولة حفاظاً على المال العام ، مؤكدًا على عدم التسامح أو التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل.