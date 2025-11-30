قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
أخبار العالم

سكان جزيرة سومطرة الإندونيسية يلجأون إلى النهب بعد الفيضانات القاتلة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت السلطات الاندونيسية اليوم أن بعض سكان جزيرة سومطرة الإندونيسية المتضررة من الفيضانات لجؤا إلى النهب، بحثا عن الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لصوصا يهرعون عبر حواجز متداعية وطرق غارقة وزجاج مكسور، سعيا للحصول على طعام ودواء وغاز.


خسائر الفيضانات

وأسفرت الفيضانات، التي اجتاحت الجزيرة قبل حوالي أسبوع عن مقتل 303 أشخاص- مع توقع ارتفاع العدد مع انتشال المزيد من الجثث- ونزوح الآلاف. وأسفرت الفيضانات عن حدوث انهيارات أرضية وألحقت أضرارا بالطرق وعزلت أجزاء من الجزيرة وقطعت خطوط الاتصالات.

كما أعاقت الظروف الجوية الصعبة ونقص المعدات الثقيلة جهود الإنقاذ. وتباطأت وتيرة وصول المساعدات إلى مدينة سيبولجا، الأكثر تضررا، ومنطقة تابانولي الوسطى في شمال سومطرة.

وقال المتحدث باسم شرطة مقاطعة شمال سومطرة فيري والينتوكان إن الشرطة أبلغت أولا عن حوادث النهب مساء أمس السبت، مضيفا أنه تم نشر الشرطة الإقليمية لاستعادة النظام.

وأضاف "وقعت أعمال النهب قبل وصول المساعدات اللوجستية. لم يكن السكان على علم بوصولها وكانوا قلقين من الموت جوعا".

وقال تيدي إندرا ويجايا، وزير مجلس الوزراء اليوم الأحد إنه تم نشر 11 مروحية من جاكرتا إلى المناطق المتضررة في اليوم التالي للكارثة من أجل عمليات توزيع الإمدادات اللوجستية المستمرة، لاسيما إلى المناطق الأعمق والمناطق التي انقطع فيها الوصول البري، لكن الطقس غير المتوقع غالبا ما يعوق عمليات الإغاثة".

حوادث النهب الشرطة المساعدات اللوجستية

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر بقيادة الإمام الأكبر قائمة على نَشْر السلام وترسيخ قِيَم الرحمة واحترام إنسانيَّة البشر

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يدعو للسلام ونبذ العنف وغرس قيم التسامح بين الشعوب

ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلام

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

