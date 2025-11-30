رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استمرار هذه الاعتداءات العدوانية يعكس سياسة التصعيد الممنهجة التي يمارسها كيان الاحتلال الغاشم دون أي احترام للشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات فورًا، ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية ودعمها في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن المساس بأي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي.

https://youtu.be/ZrZFXRxLjSE