دعاء لمن تراكمت عليه ديون.. 7 كلمات تقضي عنك ولو كانت مثل جبل

يكثر البحث عن دعاء لمن تراكمت عليه ديون، خاصة في ظل ما يعانيه البعض من ظروف اقتصادية صعبة، ومن هذا الدعاء ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمات أوصى بها الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وبات يعرف بمسميات عديدة منها دعاء لمن تراكمت عليه ديونه، ومنه أيضا دعاء معاذ بن جبل لقضاء الدين.

ونرصد من خلال التالي ما جاء في دعاء لمن تراكمت عليه ديون وإن كانت مثل جبل أحد، كما أخبر الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى من حديث الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

دعاء لمن تراكمت عليه ديون

يقول الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك دعاءً عظيما أخبر به الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقد روي أن رجلاً أتى سيدنا علي رضي الله عنه وقال: "يا إمام أنا كاتبت سيدي وعجزت عن السداد، فجاء إلى الإمام علي يريد أن يعينه على السداد فقال له كرم الله وجهه: ألا أعلمك كلمات علمني إياهن سيدنا رسول تسدد عنك ديونك ولو كانت مثل جبل أحد، قال فقل دائما: "اللهم اكفني بحلالك عن حرام وأغنني بفضلك عمن سواك".

وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك، قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد كما قال المنذري.

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلامًا إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني.

كما روي عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنّه قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ذهب ثُلُثَا الليلِ قام فقال يا أيُّها الناسُ اذكُروا اللهَ اذكروا اللهَ جاءتِ الراجفةُ تَتْبَعُها الرادِفَةُ جاء الموتُ بما فيه جاء الموتُ بما فيه قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال: إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ.