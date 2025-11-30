قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
محدش بيتدخل فى شغله.. مدير الزمالك يكشف تفاصيل معاقبة نجم سوبر

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسري غازي

كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة فى نادي الزمالك تفاصيل معاقبة أحد نجوم القلعة البيضاء إلي جانب الأزمات المالية التي يمر بها الفارس الأبيض.

قال عبدالناصر محمد مدير الكرة في الزمالك في تصريحات صحفية: 

أحمد عبد الرؤوف مدرب واعد ومثقف، وعنده شخصية قوية، وبيتعامل باحترام مع الجهاز واللاعبين، ومبيسمحش بأي تدخل في شغله، وراجل واضح وبيعرف يواجه، وبيشتغل ليل ونهار عشان الفريق.

لاعب سوبر فى الزمالك
تابع عبدالناصر محمد: في لاعب غلط في حق نفسه وفي حق الفريق، واتعاقب، ومش هنعلن العقوبة، وإحنا مش مطالبين نرد على كل خبر هدفه التشتيت، الأسلوب ده خلاص انتهى، لكن حق جمهور الزمالك علينا إننا نوضح الحقيقة فعشان كده اتكلمنا.

أضاف عبدالناصر محمد: فيه 21 نادي في الدوري، ومع ذلك في ناس بتصر تروّج أخبار كاذبة عن الزمالك، وكل واحد بيزود عليها حسب انتمائه وتوجهه.

واصل عبدالناصر محمد: اللي بيحصل في الزمالك طبيعي وبيحصل في كل الأندية، وده نوع من النجاح والتنافس الشريف، خصوصًا إن عندنا 3 من أحسن الحراس في مصر، ومعاهم حارس صغير هيبقى ليه مستقبل كبير، ومن الطبيعي يبقى التنافس قوي، ودورنا نُقوّم والكل يمشي صح، واللي يكرر غلطه وبتعمد مالوش مكان معنا.

وأكمل عبدالناصر محمد: كمية الأخبار السلبية اللي بتتقال عن الزمالك ومش حقيقية هدفها تضغط على الفريق، بس إحنا مش بنتأثر، كلنا محترفين، وكل خبر ليه عشرات التفسيرات وكل واحد بيخدم توجه صاحبه بس، ومفيش حاجة من دي بتأثر علينا.

وأتم عبدالناصر محمد: متعودين على الأزمات المالية، وكل الفرق عندها نفس الظروف، بس التركيز دايمًا علينا، ولازم البعض يبص لنفس المشاكل عند الأندية التانية.

واختتم حديثه قائلا: لاعيبة الزمالك رجالة وأولادنا، وسياستنا دايمًا التقويم وإننا نكون يد واحدة، وعندنا لاعيبة كبار وواعدين بياخدوا قوتهم من جمهور الزمالك، وإحنا مكملين شغل لحد ما نوصل لنتايج ترضي الجميع في كل البطولات.

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

