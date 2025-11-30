شوبير: التحكيم الأفريقي يعود لأخطائه.. والزمالك حُرم من هدف صحيح بسبب غياب الـVAR

قال الإعلامي أحمد شوبير إن التحكيم الأفريقي عاد للظهور بمستواه المتراجع خلال مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون سبورت إف إم، أن الزمالك حرم من هدف صحيح أمام كايزر تشيفز بعد احتسابه خطأ بشكل غريب نتيجة غياب تقنية الفيديو، ما دفع النادي لتقديم شكوى رسمية.

وأضاف شوبير أن نتائج الأندية المصرية حتى الآن مُرضية، مشيرًا إلى أن بيراميدز قدم أداءً ممتازًا ونجح في تصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا مع بداية دور المجموعات في النسخة الحالية.

الزمالك يعلن شكوى حكم مباراة كايزر تشيفز للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤكد نادي الزمالك في شكواه أن الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة أثرت على النتيجة النهائية للقاء، والفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم لكل من تابع المباراة، بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة.

ويطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة، كما طالب النادي بشكل عاجل من "كاف" بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لأن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم على مستوى البطولات الأفريقية ومنها كأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.