ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز

قال الناقد الرياضي وائل سامي، إن نادي الزمالك فقد فوزا محققا في اللحظات الأخيرة أمام كايزر تشيفز، بعدما تسبب خطأ قاتل من الحارس محمد صبحي في خروج المباراة بنتيجة التعادل، رغم تقدم الفريق الأبيض طوال 85 دقيقة كاملة.

وأكد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، أن الهفوة جاءت نتيجة قلة الخبرة وفقدان التركيز في توقيت حساس.

وأوضح أن الزمالك لم يحسم اللقاء رغم امتلاكه العديد من الفرص المحققة، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي لم يقدم أداء قويا، وكان من الممكن إنهاء المباراة مبكرًا، إلا أن سوء استغلال الفرص ساهم في ضياع الانتصار.

وأشار إلى أن التعادل خارج الأرض يُعد نتيجة مقبولة نسبيًا، خاصة أن الزمالك يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر بـ6 نقاط، ما يجعل موقف الفريق الأبيض في المنافسة ما زال جيدًا وواردًا للتصحيح.