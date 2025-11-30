تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه

تأهل 3 لاعبين من منتخبنا الوطني إلى المباريات النهائية لبطولة العالم للكاراتيه التي ستختتم فعالياتها اليوم الأحد بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.



تأهلت أحلام حمدي إلى نهائي بعد الفوز على بطلة تشيلي بنتيجة 8-4 في وزن 55 كجم، بينما تأهل عبد الله يتأهل الى النهائي في وزن 75 كجم بعد فوزه على بطل أرمينيا بنتيجة 4-2 في نصف النهائي بينما تأهل يوسف بدوي الى نهائي بطولة العالم للكاراتيه لوزن تحت84 بعد فوزه في مباراة مثيرة على بطل الأردن.



أما الميدالية البرونزية، فسيتنافس عليها الثنائي المصري مصطفى غباشي وآية هشام في منافسات الكاتا.



وأشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالمستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين مؤكدا أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين في انتزاع الميداليات في اليوم الختامي للبطولة.



أكد أن تلك النسخة من بطولة العالم شهدت منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين منذ انطلاقها حتى نهايتها.



وأشار الدهراوي إلى أن لاعبي منتخبنا الوطني قاموا بأداء المطلوب منهم على أكمل وجه ممكن في ظل مشاركة العديد من اللاعبين المصنفين عالميا في تلك النسخة من بطولة العالم.