مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
تكنولوجيا وسيارات

الأكبر في العالم .. ميناء الإسكندرية يستقبل ناقلة سيارات عملاقة | صور

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم
ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم
إبراهيم القادري

استقبل ميناء الإسكندرية اكبر سفينة نقل سيارات في العالم، ويطلق عليها اسم  ANJI PROSPERITY، وتعد أكبر ناقلة سيارات في العالم ضمن تصنيف RoRo / Car Carrier، كما انه لأول تقوم بعمل رحلة داخل البحر المتوسط منذ دخولها الخدمة في أغسطس الماضي.

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

طول الناقلة  ANJI PROSPERITY

تعتبر ناقلة ANJI PROSPERITY أكبر سفينة نقل سيارات تستقبلها الهيئة في تاريخها، حيث يبلغ طولها 228 مترً، وتقوم برفع علم ليبيريا، بينما يصل غاطسها إلى 10 أمتار.

حمولة ناقلة  ANJI PROSPERITY

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

تقدر حمولة ناقلة  ANJI PROSPERITY الإجمالية بنحو 88 ألف طن، وبسعة استيعابية غير مسبوقة تصل إلى 25 ألف سيارة، وأنهت الهيئة عمليات تفريغ شحنتها المخصصة لميناء الإسكندرية فور وصولها.

تصريح ميناء الإسكندرية عن ناقلة  ANJI PROSPERITY

ومن جانبه أوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، قائلا " أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كانت قد استعدت مسبقًا لاستقبال السفينة   ANJI PROSPERITY من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة" .

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

وتباع قائلا: " أن الاستعدادات بدأت بمجرد تلقي إخطار جدول الرسو منذ مغادرة السفينة سنغافورة في 11 نوفمبر وحتى عبورها قناة السويس في 25 نوفمبر، وشملت دراسة تخطيط التراكي والتأكد من جاهزية الرصيف المحدد من حيث الطول والعمق لاستقبال السفن العملاقة" .

وفي سياق متصل أستكمل اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قائلا :" ان إدارات الحركة والخدمات البحرية تعمل علي تقديم الدعم الفني والتشغيلي الكامل أثناء عمليات القطر والإرشاد، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل الوصول والرسو عبر المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، ما ساهم في تنفيذ العملية بسلاسة وفي وقت قياسي، وهذا الحدث يؤكد قدرة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على التعامل بكفاءة مع أحدث وأضخم السفن العالمية، بما يعزز مكانتها كميناء محوري إقليمي قادر على استيعاب حركة التجارة العالمية" .

مواصفات الناقلة   ANJI PROSPERITY

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

طول الناقلة  ANJI PROSPERITY

يصل طول الناقلة ANJI PROSPERITY إلي 228 متر .

حمولة الناقلة  ANJI PROSPERITY الإجمالية

يمكن للناقلة ان تقوم بحمولة 88 ألف طن .

السعة الاستيعابية للناقلة ANJI PROSPERITY

تصل السعة الاستيعابية للناقلة ANJI PROSPERITY إلي 25 ألف سيارة.

العلم الذى ترفعه الناقلة  ANJI PROSPERITY

ترتفع الناقلة  ANJI PROSPERITY علم ليبيريا

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

وجدير بالذكر ان سفينة ANJI PROSPERITY هي ناقلة سيارات عملاقة، ولكن لم يتم تحديد أسماء أو طرازات السيارات المعينة التي كانت متنها.

ولكنها تابعة لشركة BYD الصينية وتستخدم في الغالب لنقل سياراتها الكهربائية، وهي أكبر ناقلة سيارات في العالم ضمن تصنيف السفن الدوارة (Ro-Ro / Car Carrier)، وهي مملوكة لتوكيل COSCO وتستخدم لنقل سيارات شركة BYD الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية.

ولا يوجد قائمة محددة بالسيارات الأشهر على متن ناقلة السيارات العملاقة ANJI PROSPERITY، لأنها تحمل آلاف السيارات من أنواع مختلفة في كل رحلة، ومع كونها أكبر ناقلة سيارات في العالم ذلك يعني أنها تحمل حمولات ضخمة ومتنوعة من سيارات الركاب المختلفة.

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

ومن الطبيعي أن تتضمن الحمولة أنواع مختلفة من السيارات ليلبي الطلب في مختلف الأسواق، بما في ذلك سيارات من مختلف الطرازات والفئات.

الوصول الأول إلى البحر الأبيض المتوسط

رحلة الناقلة  ANJI PROSPERITY إلى الإسكندرية هي أولى رحلاتها داخل البحر الأبيض المتوسط، وذلك يبرز أهميتها الاستراتيجية.

السيارات المنقولة

نظرًا لكونها جزء من أسطول النقل الخاص بشركة BYD، فمن المرجح أن غالبية الحمولة تتكون من السيارات الكهربائية والهجينة التي تصنعها الشركة.

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

وإلي الان لا توجد معلومات محددة حول طرازات السيارات الفردية المشهورة التي كانت على متنها خلال رحلاتها الأخيرة إلى الموانئ من ضمنها، الإسكندرية.

ANJI PROSPERITY ميناء الإسكندرية اكبر سفينة نقل سيارات اكبر سفينة نقل سيارات في العالم طول الناقلة ANJI PROSPERITY ناقلة ANJI PROSPERITY المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

