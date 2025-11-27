قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
سعر تويوتا كراون برستيج 2026 في السعودية | صور

إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديدتويوتا كراون برستيج موديل 2026، وتنتمي تويوتا كراون برستيج لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب، وهي قريبة من السيارات الكبيرة .

محرك تويوتا تويوتا كراون برستيج موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كراون برستيج موديل 2026 علي قوتها من منظومة هايبرد HEV تعتمد على محرك سعة 2500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 218 حصان، وبها عزم دوران 221 نيوتن/ متر .

مواصفات تويوتا كراون برستيج موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كراون برستيج موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءات خارجية، واضاءة أمامية نهارية بتقنية LED، وبها نظام تحكم بالإضاءة الأمامية، وبها جنوط من الألمنيوم مقاس 19 بوصة، وبها مقاعد أمامية قابلة للتحكم الكهربائي، وبها مقاعد خلفية ذات تعديل حركة يدوي.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون برستيج موديل 2026 بها، شاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي، وبها نظام صوتي مكون من 8 سماعات، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي مدمج بالكونسول.

وسائل الأمان بـ تويوتا كراون برستيج موديل 2026

تمتلك سيارة تويوتا كراون برستيج موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والأمامية الجانبية والستائرية، وبها حساسات أمامية وخلفية مع كاميرا رؤية خلفية للمساعدة في الركن، وبها مثبت سرعة متكيف، ونظام تفادي الاصطدام مع مكابح طوارئ ذاتية، وبها أنظمة تتبع المسار والتنبيه من مغادرة المسار.

سعر تويوتا كراون برستيج موديل 2026

تباع سيارة تويوتا كراون برستيج موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 154 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات 

تاريخ شركة تويوتا يعود إلي عام 1933 كقسم لإنتاج السيارات ضمن شركة Toyoda Automatic Loom Works، تحت قيادة كيشيرو تويودا، وفي عام 1937 تأسست تويوتا موتور كوربوريشن كشركة مستقلة.

وشهدت الشركة إنتاج أول سيارة ركاب لها من طراز A1، في عام 1935، وتبعها الطراز AA في عام 1936، وتوسعت الشركة عالميًا في العقود اللاحقة، وأطلقت نماذج أيقونية مثل لاند كروزر وكراون، وساهمت في التطورات التكنولوجية مثل السيارات الهجينة مع إطلاق تويوتا بريوس في عام 1997. 

