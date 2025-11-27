نتنياهو يصدر قرار جديد بشأن معبر اللنبي

أفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صادق على إعادة فتح "معبر اللنبي" واستئناف حركة دخول البضائع بعد إغلاقه إثر مقتل جنديَّيْن إسرائيليَّيْن في سبتمبر الماضي.

معبر اللنبي

وفي سبتمبر الماضي، أصدر نتنياهو تعليمات بإغلاق معبر اللنبي بشكل كامل أمام حركة البضائع والأشخاص، حتى إشعار آخر.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن معبر اللنبي يُعد شريانا حيويا لحركة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، إذ يُستخدم بشكل رئيسي للتنقل ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، كما يعبر منه كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال : حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما إذا كان هذا القرار يُعد ردا مباشرا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، رغم أن توقيته يثير تساؤلات بهذا الخصوص

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للمملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع الكابينت بالمسئولية عن عملية معبر اللنبي .