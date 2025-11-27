الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة.

وخاض الفريق مرانه، وسط تركيز شديد من جميع اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الأمور التكتيكية الخاصة بمباراة الغد.

وشهد المران حالة من الجدية والحماس، في ظل رغبة اللاعبين في مواصلة البداية الجيدة التي حققها الفريق بالجولة الأولى، والتطلع لتحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.



