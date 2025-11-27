نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن العملية الفنية في مصر تسير بحرية تامة دون تدخل أي جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الدولة تتسم بالشفافية في إعلان كل الإجراءات المتعلقة بالدراما والسينما.

وقال زكي، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، :"احنا بنشتغل ومحدش قال لنا حاجة، ولا يوجد أيدٍ تتدخل في الدراما، الدولة مبتخبيش ولو فيه أي حاجة بتعلن عنها، العملية الفنية يحددها فقط صناع الأعمال، مثل مريم نعوم وعبدالرحيم كمال، الذين يكتبون ما يريدون".

التركيز على نماذج سلبية بعينها

وأضاف أشرف زكي، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيم المشكلات، من خلال التركيز على نماذج سلبية بعينها، مؤكدًا: «محدش بيندخل ولا بيمد إيده في العملية الفنية، والفنان أصبح مباح رغم أن القانون يمنع ذلك».

أزمة داخل الصناعة الفنية

وأوضح اشرف زكي، أن أي أزمة داخل الصناعة الفنية لم يشهدها تدخل حكومي، وأن صناع الفن في مصر يتمتعون بحرية الإبداع والمسؤولية كاملة عن أعمالهم، ما يعكس بيئة صحية لصناعة الدراما والسينما.