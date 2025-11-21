بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، زيارة النقيب العام الدكتور أشرف زكي، في منزله عصر اليوم الجمعة، في محاولة صادقة لدعمه وإقناعه بالعدول عن استقالته التي تقدم أحدثت جدلًا خلال الأسابيع الماضية.

وعبر أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تمسكهم باستمرار النقيب العام أشرف زكي، في منصبه، وذلك خلال جلستهم معه اليوم.

وبعد جلسة نقاشية طويلة لأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن النقيب العام د. أشرف زكي، تراجعه عن استقالته رسميًا ، والأستمرار في منصبه تقديرًا لزملائه وثقة الجمعية العمومية.

استقالة أشرف زكي

وفي أخر سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".