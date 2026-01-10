قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 10 يناير 2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة أفريقيا المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

 كأس عاصمة مصر

تقام ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي:

  • وادي دجلة × بيراميدز في تمام الرابعة عصرًا على قناة ON SPORT 2
  • فاركو × الأهلي في الرابعة عصرًا على قناة ON SPORT 1
  • كهرباء الإسماعيلية × المصري في السابعة مساءً على قناة ON SPORT 1

 كأس الأمم الأفريقية 2025

تتواصل الإثارة القارية بمواجهتين من العيار الثقيل:

  • الجزائر × نيجيريا في السادسة مساءً
  • مصر × كوت ديفوار في التاسعة مساءً
    وتُنقل المباراتان عبر قناة beIN Sports Max 1.

 الدوري الإسباني

تقام عدة لقاءات مهمة في الليجا، أبرزها:

  • ريال أوفييدو × ريال بيتيس
  • فياريال × ديبورتيفو ألافيس
  • جيرونا × أوساسونا
  • فالنسيا × إلتشي
    وجميعها تُذاع عبر beIN Sports HD 3.

 الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي ثلاث مواجهات:

  • نيوم × الفتح
  • الرياض × الفيحاء
  • الأخدود × الأهلي
    وتُنقل المباريات عبر قناة Thmanyah.

الدوري الإيطالي

تُقام أربع مباريات قوية أبرزها:

  • روما × ساسولو
  • أتالانتا × تورينو
    على قنوات AD Sports.

 الدوري الألماني

تُقام ست مباريات في توقيت واحد عصرًا، بينما تختتم الجولة بلقاء باير ليفركوزن × شتوتجارت مساءً.

 كأس الاتحاد الإنجليزي

يوم مزدحم بالمباريات، أبرزها:

  • مانشستر سيتي × إيكسيتر سيتي
  • توتنهام × أستون فيلا
  • تشيلسي × تشارلتون
    وتُنقل عبر قنوات beIN Sports.

 كأس فرنسا

تقام عدة مواجهات أبرزها:

  • أورلينز × موناكو
  • سوشو × لانس


 


 


 


 


 


 

