مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر

تنطلق فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر يوم السبت المقبل بمواجهات أبرزها مباراة الأهلي وفاركو

مواعيد الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر

مباريات السبت :

-مباراة وادي دجلة امام بيراميدز في تمام الساعة 4 مساء السبت

-مباراة فاركو امام الأهلي في تمام الساعة 4 مساء السبت

-مباراة كهرباء الإسماعيلية مع المصري الساعة 4 مساء السبت

مباريات الأحد:

-مباراة بتروجت مع مودرن سبورت الساعة 5 مساء الأحد

-مباراة الزمالك مع زد إف سي الساعة 8 مساء الأحد

-مباراة سموحة مع حرس الحدود الساعة 8 مساء الاحد

مباريات الاثنين:

-مباراة المقاولون العرب مع إنبي الساعة 5 مساء الاثنين

-مباراة البنك الأهلي مع الإسماعيلي الساعة 8 مساء الاحد

-مباراة غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا الساعة 8 مساء الاثنين