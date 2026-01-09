القط نيمبوس يتوقع تأهل المغرب والسنغال لـ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

كشفت تقارير إعلامية توقعات القط نيمبوس الشهير للمنتخبات المتأهلة إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفادت التقارير أن القط نيمبوس توقع تأهل منتخب المغرب على حساب منتخب الكاميرون إلي جانب تأهل منتخب السنغال علي حساب مالي لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1